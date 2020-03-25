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وزير الأوقاف: من مات بسبب حماية المواطنين من عدوى «كورونا» فهو شهيد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:26 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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ناشد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المصريين جميعًا الالتزام التام بالضوابط والإجراءات الصادرة عن جميع السلطات وجهات الاختصاص بالدولة، كون هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الجميع، مؤكدًا أنه لا يجوز مخالفة هذه التعليمات، مهيبًا بجميع العاملين بالأوقاف أن يكونوا قدوة في أعلى درجات الالتزام والانضباط.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات له اليوم، إذا كان القرآن الكريم قد عدّ من يقتل النفس البشرية أو يعرضها للهلاك بمثابة قاتل الناس جميعًا، وهو إثم لا يحتمله أحد، والمتسبب في ذلك كالفاعل، فإنه سبحانه وتعالى فضلًا منه وكرمًا قد عدّ من حافظ على حياتها أو وفرّ لها مقومات الحياة بمثابة من أحيا الناس جميعًا، يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ".

ووجه وزير الأوقاف الشكر إلى كل أبناء الوطن الشرفاء الذين يعملون على حماية الوطن والمواطنين والحفاظ عليهم من انتشار العدوى، مؤكدًا أن كل من مات بسبب أداء هذه المهنة النبيلة سواء من رجال القوات المسلحة الباسلة أم من رجال الشرطة البواسل أم من الطواقم الطبية ومساعديها أم من غيرهم من الساهرين على حماية الوطن والمحافظة عليه فهو شهيد، ومن سلمه الله منهم سلمه بأجر عظيم.

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