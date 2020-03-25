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محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» لرؤساء المؤسسات القومية: مصلحة العاملين فوق أى اعتبار

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:48 ص
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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قالت الهيئة الوطنية للصحافة، في رسالة إلى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، إن مصلحة جميع العاملين والحرص على سلامتهم، وعدم تعرضهم لمخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا، لها الاعتبار الأول والأهم، وتقتضي الظروف الراهنة في ضوء التوجيهات الرئاسية والقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، استمرار العمل بالقرارات التي صدرت الأسبوع الماضي عن الاجتماع المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات، الخاصة بتخفيض العمالة، ومنح كل التسهيلات والتيسيرات للسيدات، واتخاذ أقصى درجات الوقاية والتعقيم والاشتراطات الصحية.

وتابعت الهيئة في بيان لها: «لما كانت الظروف الراهنة قابلة للاستمرار إلى أن تنتهى الأزمة، نهيب بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التي تصدرها الدولة، وأن تكون التحركات أثناء فترة وقف التجوال لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الإدارة، الحرص على إبراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الأمن، ومساعدتهم في أداء مهامهم».

وناشدت الهيئة جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه في الإصابة بأعراض كورونا - لا قدر الله -أن يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.

وأكدت الهيئة أنها في حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، لبحث أي مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية، مناشدة بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل، وتؤكد انه سيتم الإعلان عن إيه إجراءات جديدة يتم اتخاذها.

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