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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبنانى يبدأ تصنيع الكمامات الطبية للوقاية من «كورونا»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:56 ص
جريدة الدستور
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أعلن الجيش اللبناني عن البدء في تصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية، لتوزيعها على ضباط وأفراد القوات المسلحة في إطار الوقاية الضرورية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وذكر الجيش اللبناني – في بيان له الليلة – أن تصنيع الكمامات بمعرفة وحدات من القوات المسلحة، يستهدف تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، وفي إطار مواكبة المؤسسة العسكرية لإجراءات الحماية من الفيروس.

من ناحية أخرى، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أن حصيلة المخالفات التي حُررت في غضون الفترة من 21 وحتى 23 مارس الجاري، عن خرق قرار الحكومة بالتعبئة العامة الصحية في البلاد، بلغت 872 محضرًا، إلى جانب 256 محضرًا حُرر حتى منتصف اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة اللبنانية قد كلفت الجيش والأجهزة الأمنية بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار التعبئة العامة الصحية الذي ينطوي على إغلاق كافة المؤسسات والأنشطة التجارية وأماكن التجمعات، عدا محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، إلى جانب تحرير محاضر مخالفات بحق المواطنين الذين لا يتقيدون بتعليمات الحكومة في شأن التزام المنازل وعدم الخروج منها سوى للضرورة القصوى حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا.

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