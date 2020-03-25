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سياسي

«الصحفيين» تفتح أبوابها 3 ساعات يوميًا للخدمات الضرورية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:19 ص
محمد شبانة
محمد شبانة
الحسين عبيد
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قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته، وتضم مديرين النقابة، لمواجهة الأزمة القائمة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار القرارات التى اتخذتها النقابة بغلق أبوابها لمدة أسبوعين فى إطار الحفاظ على الزملاء، وكإجراء احترازى ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس القاتل.

وأشار «شبانة» إلى أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على الأنشطة النقابية الضرورية الخاصة بالزملاء خلال فترة الغلق.

وأوضح أن العمل اليومي سيتواصل بمقر النقابة وبالدور الأرضي لمدة ثلاث ساعات فقط، من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ولخدمات محددة وهى العلاج، حيث سيتواجد موظف واحد فى حالة الاحتياج إليه، مع التأكيد على خدمة الواتس اب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات أو لإجراء التحاليل والإشاعات.

كما سيتواجد محاسب واحد من الإدارة المالية لصرف أية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة، ويتواجد يوميا صراف للخزينة وموظف إدارى لمتابعة ما يجرى وتقديم تقرير يومي.

وأشار السكرتير العام إلى أن مكتب البريد سيتم فتحه أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وذلك لصرف المعاشات للمستحقين من البريد، كما سيتم استمرار خدمات المجمع الاستهلاكى الغذائى التابع للقوات المسلحة يوميا بمقر النقابة لخدمة الزملاء، مؤكدا أن نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشار «شبانة» إلى أن نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرا واحتاطت لها واتخذت كل التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء وكذلك المرتادين على المبنى العريق، مؤكدا أن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان يتشاور يوميا لصالح الزملاء وسيتم الإعلان عن الكثير من القرارات الخدمية خلال الساعات المقبلة تسهيلا وتيسيرا للزملاء.

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