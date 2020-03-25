ترامب: يجب التخلص من «كورونا» قبل 12 أبريل

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناعته بأن بلاده ستنتصر على أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يأمل في حدوث ذلك حتى يوم 12 أبريل المقبل.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تواجه «عدوا مرئيا»، مضيفا: «إننا سننتصر عليه، لقد أكدت في وقت سابق من اليوم أننا نأمل في أن نتمكن من فعل ذلك حتى حلول عيد القيامة (12 أبريل)، أعتقد أن هذا سيكون أمرا ممتازا بالنسبة إلى بلادنا كلها ونعمل جميعا بشكل دؤوب جدا لجعل ذلك واقعا».وشدد ترامب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، على أن إدارته ستتخذ القرار بشأن تخفيف القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا، وإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة بناء على الحقائق والمعطيات، إلا أنه أكد أن الهدف يكمن في تحقيق هذا الأمر حتى حلول عيد القيامة.وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يتوقع مع ذلك أنه سيضطر إلى استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لتركيز كل القدرات الصناعية للولايات المتحدة على مكافحة الفيروس، إلا أنه سيفعل ذلك حال تطلبت الضرورة.