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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس الصلاة لطلب التدخل الإلهى.. اليوم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:07 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأربعاء، صلاة من أجل حفظ البشرية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني، كل المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

وتضمنت دعوة قداسة البابا أن يصلي الجميع في كل مكان، كل في بيته أو عمله، في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة «أبانا الذي في السموات»، تليها طلبة «ارحمنا» التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية، والتي نصها: «شعبك وبيعتك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين: ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا
ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا أنعم على شعبك بوحدانية القلب أعط طمأنينة للعالم ومزاجًا حسنًا للهواء».

كما دعا قداسته إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض.

ويقدم البابا، عبر المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباحًا، رسالة يومية تحوي تأملات في طلبة «ارحمنا يا الله ثم ارحمنا» بمناسبة الصوم الكبير.

وومن المقرر أن يشارك قداسة البابا المصلين من المقر البابوي بالقاهرة، وذلك عبر القنوات القبطية الأربع، وأيضًا من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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