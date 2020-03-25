«داو جونز» يُسجل أفضل مكاسب مئوية منذ 1933

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من التفائل لدى المستثمرين إزاء تزايد احتمالية اتفاق أعضاء الكونجرس على حزمة إنقاذ مالي تهدف إلى التصدي إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعي أكبر مكاسب من حيث النقاط في يوم واحد على الإطلاق، وأفضل مكاسب مئوية منذ عام 1933، بعد جلسة واحدة فقط من انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ عام 2016.وأضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي ما نسبته 11.37%، بمقدار 2112.98 نقطة، ليُغلق عند مستوى 20704.91 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بمقدار 209.93 نقطة، بما يوازي 9.38%، ليُغلق عند مستوى 2447.33 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" لأسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.12%، بما قيمته 557.18 نقطة، ليُنهي التعاملات عند مستوى 7417.86 نقطة.وبالرُغم من تلك المكاسب التي سجلتها المؤشرات حتى الآن، إلا أن مؤشرات "وول ستريت" شهدت جميعًا خسائر حادة منذ بداية العام، فقد انخفض "داو جونز" بما نسبته 27.45%، وفقد "ستاندرد آند بورز 500" بما نسبته 24.25%، وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 17.33% منذ بداية العام وحتى الآن.وأسهمت حالة التفاؤل من اقتراب أعضاء الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى حزمة إنقاذ مالي تبلغ قيمتها تريليوني دولار تقريبًا في دفع الأسواق العالمية صعودًا، وبالرُغم من عدم التوصل بعد إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات ملموسة، إلا أن بعض المستثمرين أشاروا إلى أن عمليات البيع في السوق خلال الأسابيع الماضية كانت على الأرجح مبالغًا فيها.