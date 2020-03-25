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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف المنيا للأئمة: صرف البدلات مقابل بالالتزام بغلق المساجد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:23 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية أوقاف المنيا، تعليق صرف بدلات الأئمة، لربطها بمدى الالتزام بتنفيذ تعليمات غلق جميع المساجد والزوايا، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار وباء «كورونا».

وأوضحت المديرية أنه حال عدم الالتزام يوقف صرف أية بدلات وفق تعليمات الوزارة بهذا الشأن، وإذا تم الصرف بالمخالفة يتحمل الجميع المسئولية، لاعتبار أن ذلك تم بدون حق، وإهدارا للمال العام.

وشددت مديرية الأوقاف على عدم فتح المساجد أو الزوايا للصلوات في الجماعة أو الجمعة أو الجنازات، ولا يسمح إلا بالأذان فقط بالمساجد الكبيرة وهي معلقة بالصيغة التي أعلنتها الوزارة، وفي حال مخالفة ذلك يحال مفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد ومدير الإدارة إلى التحقيق ثم الإحالة إلى لجنة القيم وقد ينتهي الأمر إلى إنهاء الخدمة.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه جرى إعادة توزيع العمالة على جميع المساجد، بحيث لا يبقى في المسجد أكثر من عامل، ولا يُسمح بوجود زاوية أو مسجد بدون عمال في ظل وجود مسجد به أكثر من عامل، ويمنع منعًا باتًا ترك أيه نسخة لمفاتيح المسجد أو الزاوية مع الأهالي، وحال وجود مخالفة يعرض الجميع للمساءلة.

ويتم تكليف الأئمة كل في نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا في محيط مسجده، لبيان مدى الالتزام وإنجاز كافة الإجراءات، ورفع تقرير يومي لمدير الإدارة ومفتشي المنطقة، مع متابعة تنفيذ ذلك وعمل جدول بهذا الشأن، وإرسال تقرير لمدير الدعوة يوميًا بالموقف على الطبيعة، وبيان ما إذا كان هناك اختراق أو تجاوز من عدمه مع بيان الإجراء الذي اتخذه.

وأكد البيان، على الاستمرار في الالتزام بكافة التعليمات والتنبيهات بشأن غلق المساجد والملحقات ودور المناسبات، وتعليق كافة الأنشطة لحين تعليمات أخرى، وحتى يكشف الله الغمة عن البلاد والعباد ويتحمل الجميع بالإدارة مسئولية المخالفة، وعلى جميع الإدارة تشكيل غرف عمليات يوميًا حتى أيام الجمع، وسرعة التحرك للمتابعة الميدانية وعمل تقرير، ويمكن أن يُكلف العامل بمتابعة أكثر من مسجد أو زاوية بجوار مسجده لبيان مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات من عدمه.

وذكر البيان، أن رؤساء الأقسام بالمديرية مكلفون بالمتابعة الميدانية بجميع الإدارات وعلى جميع المساجد والزوايا لبيان ما إذا كان هناك مخالفة للتعليمات من عدمه مع تقديم تقرير يومي لمدير الدعوة لإعداد تقرير بالنتيجة لوكيل الوزارة.

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