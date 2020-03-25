«إنستجرام» تطلق ميزة جديدة لمكافحة المعلومات الخاطئة عن «كورونا»

أطلقت منصة «إنستجرام» لمشاركة الصور الرقمية ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، ميزة جديدة تسمح بتصفح المنشورات مع الأصدقاء عبر دردشة الفيديو، داخل تطبيق المنصة الخاص بالأجهزة المحمولة.وقالت المنصة إن الميزة الجديدة التي تدعى «كو ووتشينج» يمكن الوصول إليها عن طريق بدء محادثة فيديو من خلال علامة تبويب الدردشة «إنستجرام دايريكت» والنقر على أيقونة الصورة الموجودة في أسفل يسار شاشة محادثة الفيديو، والتي تتيح الاطلاع على المشاركات المحفوظة والمحبوبة والموصى بها معًا كمجموعة.وتأتي الميزة الجديدة في إطار جهود «إنستجرام» لمكافحة المعلومات الخاطئة ذات الصلة بفيروس «كورونا» المستجد، وتعزيز السلوك الصحي أثناء الجائحة «كوفيد – 19».وتتضمن إجراءات مكافحة المعلومات الخاطئة، الجديدة، تنبيهًا تثقيفيًا جديدًا في أعلى نتائج البحث لربط المستخدمين بموارد منظمة الصحة العالمية؛ وملصقات تروج لمعلومات دقيقة ويمكن التحقق منها من السلطات الصحية (مثل ملصق "الزم بيتك" للترويج للتباعد الاجتماعي)؛ وإزالة وتعديل أكثر للمحتوى المرتبط بفيروس «كورونا» المستجد من علامة التبويب «استكشف»؛ وإعادة ترتيب المحتوى في كل من «قصص»، و«خلاصات إنستاجرام» الذي لا يتفق مع مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية.وكانت «إنستجرام» قبل تطبيق هذه المجموعة الجديدة من السياسات، قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات ضد المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد في شكل حظر الإعلانات المضللة للمنتجات التي تدعي أنها تقدم علاجات أو تمنع الناس من الإصابة بالفيروس، وكذلك الحظر المؤقت على الإعلانات والمحتوى ذي العلامة التجارية الذي يرويج للمستلزمات الطبية مثل أقنعة الوجه ومعقم اليدين.