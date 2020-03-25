«الأورمان»: هناك تكاتف من المجتمع المدنى لدعم المتضررين من أزمة كورونا

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن هناك حالة تكاتف من المجتمع المدني لدعم المتضررين من أزمة كورونا.وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية «dmc»: "أجرينا أبحاثًا دقيقة، وتم رصد 74 قرية بوجه بحري وقبلي، لرصد العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، ونوفر مواد غذائية ولحومًا ودعمًا نقديًا للمتضررين من أزمة كورونا في القرى لمدة شهرين».وتابع: «الخط الساخن للجمعية هو 19455، ونتلقى التبرعات لكفالة الأسر المتضررة من فيروس كورونا، وصندوق تحيا مصر يقوم بحملات لدعم الفئات الأولى بالرعاية في القرى، وتقديم مساعدات للمتضررين والفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وينفذ حملات دعم للفقراء لم تحدث من 100 عام».