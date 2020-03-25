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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ مناعة: طريقة انتقال فيروس «هانتا» أخطر من كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:32 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أن فيروس «هانتا» تم اكتشافه منذ خمسينيات القرن الماضي، وتعجب من انتشار العديد من الأخبار حول ظهوره خلال هذه الأيام.

وأضاف «مصباح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية «dmc»: «أنا مندهش من الهيصة دي، لأنه ليس فيروسًا جديدًا، وموجود من الخمسينيات، وجرى عزله سنة 1964، وبعد كده ظهر فيه 7 سلالات، وهذا المرض يأتي من القوارض والسحالي فقط.

وأوضح أنه ينتقل عن طريق براز وبول ولعاب هذه القوارض، وهذا أخطر من «كورونا»، ويمشي في الهوا، لافتًا إلى أنه يدخل جسم الإنسان عن طريق الجهاز التنفسي، وممكن أن يسبب الالتهاب الرئوي الحاد، وحمى نفسية نتيجة نزيف، كما يسبب فشل كلوي أحيانًا.

وأشار إلى وجود مصل لهذا الفيروس، وموجود بالصين، ولم تعترف به الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الفيروس يقتل 30 ألف شخص كل عام.

وطمأن «مصباح» المواطنين قائلًا: «مفيش خوف منه خالص، وينتشر أكثر في الصين وشرق أسيا، والأمريكتين الجنوبية والشمالية وفي أوربا، وفي الأماكن التي بها قوارض كثيرة ومفيش مشكلة خالص».

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