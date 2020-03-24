عضو بـ«الأعلى للشؤون الإسلامية» يشيد بقرارات «الأوقاف» بشأن «كورونا»

أشاد الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالخطوات التاريخية والقرارات الجريئة والاستباقية التي اتخذتها وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية، والتي شكَّلت نموذجًا واعيًا مستنيرًا في التعامل مع الأزمات، بدءا من بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، وتمهيد الرأي العام لما قد يؤول إليه الوضع في مصر بالمنهج العلمي المتدرج، وذلك بفقه البيان، وتفرقة الدكتور محمد مختار جمعة في شتى المحافل العلمية والإعلامية بين فقه البيان الذي يستدعي إيضاحات مسبقة، وبين فقه الواقع عند ظهور الفيروس.وأكد سليمان أن المنهجية التي انتهجتها الوزارة للحد من انتقال الفيروس والتي بلغت شأوة التجديد فكريًّا وإداريًّا؛ حيث التنبيه الشديد بضرورة نظافة المساجد، وإغلاق دورات المياه بها، وتقصير زمن خطبة الجمعة، والمطالبة بالصلاة في الساحات الملحقة بالمساجد -إن وجدت- والتباعد بين المصلين داخل المساجد وخارجها، وعدم السماح لأي أحد بالمكث في المسجد، سدا للذرائع.