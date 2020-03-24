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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة العالمية: السيسى من أكثر الرؤساء اهتمامًا بصحة المواطنين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:46 م
جون جبور
جون جبور
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أكد «جون جبور»، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أكثر الرؤساء اهتماما بصحة المواطنين، وأن مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ مالية ضخمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «جبور»، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية وفرض حظر التجوال هي إجراءات علمية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية وتقلل نسبة العدوى، لافتا إلى أن الالتزام في المنزل سيؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا الناتجة عن التجمعات.

وأشار جبور، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" مساء اليوم، إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدم التوصيات للدول، وكل دولة تطبق تلك التوصيات حسب ظروفها، مطالبا الشعب المصري بالالتزام في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتطبيق البعد الاجتماعي والجسدي حتى يتم الحد من انتشار الفيروس.

ووجه التحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتعاملها مع ملف فيروس كورونا بشكل جيد، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية على تنسيق يومي ولحظي مع الحكومة المصرية ووزارة الصحة لمتابعة فيروس كورونا.

وأضاف أن المنظمة لا توصي باستخدام الكمامات لأن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء، وإنما عبر الرذاذ، مشيرا إلى أن استخدام الكمامة يكون للشخص المريض.

وأوضح أنه لا يوجد أي إثبات أن ارتفاع درجة الحرارة تؤدي إلى انحسار فيروس كورونا، مشيرا في هذا الصدد إلى ظهور حالات إصابة في السعودية بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة هناك.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إن ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا مرتبط بتركيبة السكان وأعمارهم الكبيرة فوق الـ٨٠ عاما، لافتا إلى أن كل ما يثار عن استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بفيروس كورونا هو مجرد تجارب.

ولفت إلى أن تقرير الجارديان عن وجود ٢٠ ألف إصابة بفيروس كورونا في مصر مخالف للحقائق، لأن هذا يعني وجود أكثر من ٦٠٠ شخص على أجهزة التنفس في وقت واحد.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة تابعت الـ٣٠٠ شخص المخالطين للصيني المصاب الأول بالفيروس في مصر، وكذلك تابعت ٣ آلاف مختلط للمصاب الكندي بمطروح، مؤكدا أن الأرقام التى تصدرها وزارة الصحة عن عدد الإصابات بالفيروس صحيحة ومعتمدة على العلم وليس الشائعات، مؤكدا على ضرورة مواجهة الشائعات لأنها أخطر من فيروس كورونا.

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