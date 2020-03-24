برلماني يتبرع براتب شهرين لـ«تحيا مصر» لمحاربة كورونا

أعلن سامح حبيب، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يتضمن إعلانه عن تحويل المكافأة الشهرية التي يتقاضها من البرلمان عن شهري مارس وأبريل إلى صندوق «تحيا مصر»، وذلك للمساهمة مع الدولة في محاربة فيروس كورونا.وقال الدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير مركز أورام طنطا، إن ما فعله النائب سامح حبيب، ضمن مبادرة تم إطلاقها تحت مسمى «أنتم فين»، بهدف التكاتف ومساندة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا، وتم مناشدة رجال الأعمال ونواب البرلمان والفنانين والإعلاميين ولاعبي كرة القدم، وكل موظف يتخطى مرتبه الـ 20 ألف جنيه، ان يتبرع بنصف مرتبه إلى الصندوق، وذلك من أجل الوقوف بجوار الدولة ومشاركة من المجتمع للجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة الفيروس القاتل.وأشار إلى أن المبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل عدد من نواب البرلمان ورجال الأعمال، وننتظر الفنانين ولاعبي كرة القدم وكبار الموظفين، مشيرًا إلى أن التبرع يكون إلى صندوق «تحيا مصر» مباشرة، وليس غلى جمعيات أو أحزاب، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على التبرع والتكاتف مع الدولة.