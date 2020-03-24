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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ417 ألفًا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:37 م
كورونا
كورونا
وسام عطية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 18 ألفًا و605 حالات وفاة وأكثر من 417 ألفًا و663 حالة إصابة، وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز للطب في الولايات المتحدة، اليوم.

وأظهرت آخر الإحصائيات المعلنة على الموقع الإلكتروني للجامعة، وصول عدد حالات الوفاة عالميًا إلى 18 ألفًا و605 حالات، من بينها 6 آلاف و820 حالة في إيطاليا وحدها، تليها إسبانيا بـألفين و808 حالات.

وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة عالميا إلى 417 ألفًا و663 حالة، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المصابة على أراضيها بواقع 81 ألفًا و171 حالة، تليها إيطاليا بـ69 ألفًا و176 حالة، تليها أمريكا 52 ألفًا و983 حالة، ثم إسبانيا 36 ألفًا و885 حالة، وألمانيا 32 ألفًا و986 حالة، وإيران 24 ألفًا و811 حالة.

ووفقا للجامعة، فقد وصل عدد الحالات المتعافية من إصابتها بالفيروس إلى 108 آلاف و302 حالة، معظمها في الصين بواقع 73 ألفًا و159 حالة متعافية، تليها إيران بـ8 آلاف و913 حالة، ثم إيطاليا 8 آلاف و326 حالة.

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