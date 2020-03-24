أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

تسبب وضع اسم شيرين في مسرحية "حاول تفهم يا زكي"، التي عرضت في صيف 1979، في أزمة بينها وبين المنتج المسرحي، سمير خفاجة، وحركت ضده دعوى قضائية لأنه خالف المتفق عليه بينه وبينها حول وضع اسمها في المكان اللائق في إعلانات المسرحية، لكي تحصل علي تعويض مالي كبير.وقالت شيرين وفقا لما جاء في مجلة "نورا" اللبنانية في العدد 64 الصادر في 23 يونيو عام 1983، :"أن المال ليس هو الذي يهمها، بل أن ما تهتم به أكثر هو الحصول علي حكم قضائي يؤكد حقها في أن يوضع اسمها في مكان بارز من الإعلانات، وبالتحديد علي يسار اسم بطل المسرحية الممثل يونس شلبي، وهو ما اتفقت عليه مع منتج المسرحية الفنان والمؤلف سمير خفاجة.وكانت شيرين قد وافقت علي القيام بدور البطولة في المسرحية بعد أن انسحبت منها الفنانة هويدا، ولكن اشترطت شيرين أن يوضع اسمها في مكان بارز من كل وسائل الدعاية المسرحية.