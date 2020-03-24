روسيا توجّه بإغلاق النّوادي ودور السينما لاحتواء «كورونا»

وجّهت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، السلطات في الأقاليم بإغلاق النوادي الليلية ودور السينما ومراكز الترفيه مؤقتا؛ في إطار إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأفادت قنوات روسية بأن هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع لمركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.كما وجهت الحكومة بمنع تدخين "النرجيلة" (الشيشة) في المطاعم والحانات والمقاهي.وأعلن مركز عمليات مكافحة الفيروس - في وقت سابق اليوم - وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 495 حالة بعد تسجيل 57 حالة جديدة خلال اليوم الأخير، مؤكدا شفاء 5 مصابين؛ ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 22 شخصا.