توصيل العلاج «دليفرى» لـ30 ألف مريض فى بورسعيد (صور)

بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرفة على منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، الثلاثاء، توصيل العلاج الشهري لـ 30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بفرع الهيئة، إلى محل سكنهم بالمجان.ونجح متطوعون من أعضاء الفريق الطبي من العاملين بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة، في توصيل الأدوية لحوالي 200 مواطن، في اليوم الأول، بدون أي مقابل مادي نظير ذلك، وخارج مواعيد عملهم الرسمية.ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير التي تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.