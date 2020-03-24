غدا.. ماليزيا ترسل طائرة خاصة لإعادة رعاياها في بنجلاديش

قررت الحكومة الماليزية إرسال طائرة خاصة إلى داكا عاصمة بنجلاديش غدًا الأربعاء، لإعادة المجموعة الأولى من رعاياها البالغ عددهم 270 شخصًا من أصل 367 ماليزيًا، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هناك.وقال وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الثلاثاء، " لقد وافق 270 شخصًا على العودة إلى ماليزيا في أقرب وقت ممكن".وأكدت الحكومة البنغالية، أنه سيتم منح إذن خاص للطائرة المعنية بالهبوط في مطار حضرة شاه جلال الدولي ومغادرته.يذكر أنه سيتم نقل الرعايا الماليزيين على متن طائرة الركاب المستأجرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز إيرباص 332.