أسقف شمال أمريكا يعلق كافة الأنشطة الكنسية والقداسات

أعلن الأنبا بيتر أسقف إيبارشية شمال الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق كافة الأنشطة الكنسية والقداسات حتى إشعار آخر، مع تفشي انتشار فيروس "كورونا".وقال الأنبا بيتر في بيان له: "مع تزايد حالات العدوى بوباء كورونا، يجب اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره، وستكون الكنيسة مفتوحة للصلاة الفردية فقط بدون أي تجمعات".ودعا لاستمرار تقديم الخدمات والأنشطة الكنسية عبر الإنترنت عن بعد، للحد من التجمعات، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.