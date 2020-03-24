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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كربلاء العراقية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:08 م
كورونا
كورونا
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أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية، اليوم، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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