كربلاء العراقية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:08 م
أ ش أطباعة
أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية، اليوم، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.
وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.
وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.