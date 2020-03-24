كربلاء العراقية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية، اليوم، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.