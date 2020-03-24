محافظ الإسكندرية عن السخرية من مسيرات التكبير: «الألش كان شديد»

علق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على السخرية من مسيرات التكبير التي تجولت في شوارع الإسكندرية بالأمس، قائلا: "الألش كان شديد على الشعب السكندري بسبب مسيرات التكبيرات لرفع بلاء كورونا".وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية المحور، إن المسيرات التي خرجت في الإسكندرية بالأمس للتكبير كانت من مجموعة من البسطاء، الذين سمعوا بأن التكبير يرفع البلاء فساروا في مسيرات.وتابع أن الذين يضحون بأهاليهم وناسهم ويدعوهم للتجمع للتكبير لرفع البلاء، رغم حظر التجمع، مستغلين نوايا البسطاء، لا أعرف كيف يفكرون.وواصل أن الأمن كان له دور بارز جدا في فض هذه المسيرات والتجمعات خلال 45 دقيقة، لافتا إلى أن معظم الذين تم ضبطهم مجموعة من البسطاء.وواصل أن هذه المسيرات جزء منها كانت بسبب دعوات الأجير الهارب معتز مطر، والأمن سيتولى هذا الموضوع.