الأنبا مرقس يدعو الأقباط للمشاركة في الصلاة لأجل رفع وباء كورونا

دعت إيبارشية كنائس شبرا الخيمة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مرقس مطران الإيبارشية الأقباط إلى المشاركة في الصلاة غدا الأربعاء لأجل العالم ورفع وباء "كورونا" وإنقاذ البشرية.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دعا المسيحيين، كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.وتضمنت دعوة قداسة البابا أن يصلي الجميع في كل مكان، كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات"، تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية.