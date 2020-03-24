غدًا.. «باليه الليلة الكبيرة» و«قهوة سادة» عبر قناة الثقافة على «يوتيوب»

يبث فى التاسعة مساء غد الأربعاء، عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، «باليه الليلة الكبيرة» لفرقة باليه أوبرا القاهرة، من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل، يليه مسرحية «قهوة سادة» من إخراج خالد جلال، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك» والتى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى إطار الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.«باليه الليلة الكبيرة» ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى، وكلمات لصلاح جاهين، وعُرض لأول مرة في الستينيات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة، وحوله الدكتور عبد المنعم كامل إلى باليه بعد إعادة صياغة ألحانه على يد الموسيقار جمال سلامة، حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية، وحقق نجاحا كبيرا عند تقديمه في شكله الجديد.أما مسرحية «قهوة سادة» تضم لوحات تمثيلية متصلة منفصلة تتناول فى رؤية بانورامية عدد من القضايا التى تواجه المجتمع وتوجه الدعوة إلى إعادة إعلاء القيم الإنسانية النبيلة والمبادئ السامية، وبطولة مجموعة من النجوم منهم محمد فراج، هشام إسماعيل، محمد ممدوح، عمرو عبد العزيز، أمير صلاح الدين، حسام داغر، مريم السكري، رباب ناجي، شيماء عبد القادر، محمد نشأت، عمرو رجب، أميرة عبد الرحمن، جيهان أنور وغيرهم.«قهوة سادة» قدمت لأول مرة عام 2008 وحصدت جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح التجريبي، كما فازت بأفضل عمل جماعي في المهرجان القومي للمسرح لنفس العام، وحققت شهرة واسعة داخل مصر وخارجها، كما عرضت في عدة دول عربية منها تونس والجزائر والإمارات.