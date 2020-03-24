مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في مشاجرة بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب آخران، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده بمصرع ربة منزل، وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة بقرية فاو غرب بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى مقر الواقعة، في محاولة للسيطرة على الاشتباكات، وضبط المتهمين.وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.