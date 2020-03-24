إصابة مُعلم بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بقنا

أصيب معلم، بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت، شمالي قنا.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير أمن المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بإصابة محمود أبو الوفا محمد، 40 عامًا، معلم، بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "الخلابصة والفواطم"، بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.انتقلت قوة امنية برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، في محاولة للسيطرة على الموقف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.