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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا تغلق الشركات وتلغي الأحداث الرياضية بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:46 م
رئيس الوزراء الأيرلندي
رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكاراليوم
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكاراليوم، تشديد القيود على الحياة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) عقب اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة أحدث النصائح الطبية.

وطلب فارادكار، خلال الإعلان عن الإجراءات الجديدة والتي تشمل استمرار إغلاق المدارس حتى 19 أبريل المقبل، من الناس البقاء في منازلهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق الصالات الرياضية والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر والشركات التي تقدم خدمات غير ضرورية. وسيُسمح لمنافذ الطعام بتقديم خدمة الوجبات السريعة فقط.

وتقرر أيضا إلغاء جميع الأحداث الرياضية بما في ذلك تلك التي تجرى بدون جمهور. وتم تنظيم سباق للخيل بدون حضور مشاهدين، ولكن معظم الأحداث الرياضية الأخرى ألغيت بالفعل.

كما تم فرض قيود على التجمعات الخارجية، حيث لا يجوز أن يتجمع أكثر من أربعة أشخاص في الخارج إلا إذا كانوا من نفس الأسرة.

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