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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع عشرات المحال والمقاهي لعدم الالتزام بقرار الغلق بالقليوبية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:45 م
المحال
المحال
كتب صلاح حسنى
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قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة موسعة، للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق، الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباحا، بمدينتي الخانكة والخصوص.

جرى خلال الحملة، تشميع 50 محلا وكافيه ومطعم، لعدم التزامهم بالغلق، موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار "الهجان"، إلى أنه جرى التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حالة الالتزام على المحال والمنشآت التجارية، مشيرا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدى الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهةً فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين، موضحا أنه جرى تكليف رؤساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة.

يذكر أنه جرى غلق 351 مقهى مخالفة، وجرى ضبط 531 شيشة، وغلق 21 قاعة أفراح على مستوى المحافظة، منذ بدء تنفيذ القرارات الصادرة غلق المقاهي، والمطاعم، وقاعات الأفراح.

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