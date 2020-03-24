مجد القاسم يواجه كورونا بأغنية «خليك في البيت» (صور)

أعدّ الفنان مجد القاسم مع نادي روتاري هليوبوليس النّزهة أغنية جديدة حملت اسم "خليك في البيت " تدعو لحث الشعب على البقاء في منازلهم والالتزام بالتوعية وتعليمات الوقاية لمساعدة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه.الأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد عرفة وتم تسجيلها باستوديو مقام وحضر التسجيل من روتاري هليوبوليس النزهة مايكل نصيف والموزع خالد عرفة ومن المقرر عرضها الليلة.