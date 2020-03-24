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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مجد القاسم يواجه كورونا بأغنية «خليك في البيت» (صور)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:44 م
مجد القاسم
مجد القاسم
محمد مجدي - حسن أمين
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أعدّ الفنان مجد القاسم مع نادي روتاري هليوبوليس النّزهة أغنية جديدة حملت اسم "خليك في البيت " تدعو لحث الشعب على البقاء في منازلهم والالتزام بالتوعية وتعليمات الوقاية لمساعدة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه.

الأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد عرفة وتم تسجيلها باستوديو مقام وحضر التسجيل من روتاري هليوبوليس النزهة مايكل نصيف والموزع خالد عرفة ومن المقرر عرضها الليلة.
مجد القاسم
مجد القاسم
مجد القاسم
مجد القاسم يواجه كورونا بأغنية «خليك في البيت» (صور)
مجد القاسم
مجد القاسم
مجد القاسم
مجد القاسم يواجه كورونا بأغنية «خليك في البيت» (صور)

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