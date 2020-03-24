نادر جرجس: قرارات البابا تواضروس بتعليق أنشطة الكنيسة جاءت حرصا على شعب الكنيسة

قال نادر جرجس عضو جمعية أكليسيا القبطية الاجتماعية، إنه يدعم جميع قرارات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأخيرة لتعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات.وأشار "جرجس" لـ"الدستور"، إلى أن هذه القرارات جاءت حرصًا من قداسته على سلامة شعبه القبطي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للوقاية من فيروس "كورونا".يذكر أن مؤسسة "أكليسيا" القبطية الاجتماعية تأسست عقب رحيل قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لدعم الكنيسة المصرية.