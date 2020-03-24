أبومازن يقترح تطوير آلية دولية لبحث أزمة كورونا

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقترح فيها تطوير آلية دولية منسقة من خبراء في مختلف الحقول لبحث أزمة فيروس "كوفيد 19" (كورونا) وتداعياتها.وقال الرئيس في الرسالة حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن التداعيات الإنسانية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وحتى السياسية للأزمة ستكون كبيرة جدا، وقد تنتج أزمة أخرى، تلي أو ترافق الأزمة الصحية، ليست أقل صعوبة وخطورة مما يواجهه العالم الآن.وأكد عباس في رسالته أن البدء بجهد دولي، على نحو مؤسسي، وتشكيل لجنة تدرس آلية توزيع عبء المواجهة بأبعادها الصحية والاقتصادية، أمر مهم جدا لمستقبل الإنسانية والبشرية، ولتجنيب المجتمعات الأخطار والتداعيات المستقبلية لهذه اللحظة غير المسبوقة.