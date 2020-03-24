سعفان: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم (فيديو)

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، تقدر بـ 500 جنيه، فإنه يتم تسجيل لهؤلاء العمال عل مدار 27 محافظة من خلال المقاولين أو الشركات التي يعملون بها.وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم تسجيل أكثر من 130 ألف استمارة حتى الخامسة مساء اليوم، مشيرًا إلى أنه يتم صرف المنحة الاستثنائية لهم بعد التأكد من صحة الاستمارات.وأكد أن سجلات القوى العاملة تحوي بيانات 120 ألف عامل غير منتظم تم تسجيلهم من خلال التعامل المباشر مع المقاولين.وبالنسبة للقطاع الخاص أكد أن الجميع تحت وطأة هذه الأزمة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر للمتضررين من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه كان يوجد تعنت في الأسبوع الماضي، ولكن مع الحالات الجديدة لحالات الإصابات بالفيروس تفهم أصحاب العمل الوضع وأصبح هناك استجابة سريعة منهم.