رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيكل: لن ننجح في مواجهة كورونا إذا لم يشعر المواطن بالمسؤولية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:36 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أن الحكومة تتخذ إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بشدة، ولكن لا يمكن أن تنجح دون أن يستشعر المواطن المسئولية، مشيرًا إلى أن إدارة الحكومة للأزمة حاليا تعتمد على فكرة التوعية المستمرة ووضع المواطن في الصورة الحقيقة من تطور هذا المرض، داعيًا المواطنين للانتباه لخطورة الاستمرار في التصرفات الاجتماعية التي نعيشها.

وقال هيكل - خلال حوار مع برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز" الفضائية، الليلة - إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الاهتمام وإعطاء الأولوية للمواطن بغض النظر عن الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على الوضع الحالي، لافتا إلى أن الدولة تعلن يوميا أرقاما تطابق تماما أرقام منظمة الصحة العالمية.

وتابع: "إن حرية الرأي والتعبير مكفولة، لكن في حالة نشر أي خبر أو معلومة يجب أن تكون من مصدر موثوق، وفي حالة الأزمات الأمر يحتاج إلى توثيق أكبر (في إشارة منه للصحيفتين البريطانية والأمريكية عندما تحدثوا في يوم واحد عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ 19130 حالة)"، مشيرا إلى أن النظام الذي انتهجته الجريدتين هو إثارة أزمة، مضيفا "أنا لا أنفي لأن البينة على من ادعى، طلبت منهم مصدرهم أو أسماء وعناوين المصابين للقيام بمعالجتهم، وهو ما قوبل بعدم الرد لعدم امتلاكهم معلومة مؤكدة".

وأوضح أنه تم إرسال ردود لهذه الجرائد ومن المفترض أن تنشرها في العدد التالي لها، وإذا لم يتم نشرها سيتم تصعيد الموقف.

وأكد أن السياسة الإعلامية للدولة حاليا تعتمد على إتاحة المعلومات التي تقطع الطريق على الشائعات بشكل واضح، منوها بأن ذلك يظهر جليا في لغة الحكومة خلال الأسابيع الماضية تطبيقا لهذه السياسة.

وفيما يتعلق بتعقيم المنشآت ومؤسسات الدولة والتعامل مع أماكن الاحتجاز والسجون، قال هيكل إنه يتم التعامل معها بذات القدر من الأهمية والانتباه؛ لأن الخارج عن القانون هو مواطن أولا وأخيرا وهذه الأزمة هي أزمة إنسانية.

موضوعات متعلقة

الباز يناشد المواطنين مساعدة الداخلية فى تنفيذ قرارات حظر التجول

منها «حظر التجوال».. 7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا

«المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

«الأعلى للجامعات»: إلغاء «الميدتيرم» وإضافة درجاته لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

عائلة معتز مطر: دعوى قضائية ضد الإعلامي الهارب لإسقاط الجنسية عنه

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

نجم الساعة

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

تعرف على مواعيد صرف المعاشات القادمة 2020 من وزارة التضامن الاجتماعي

بنك المعرفة المصري study.ekb.. كيفية عمل المشروع بعد إلغاء تسجيل الدخول

أصغر مبدع بشهادة فيسبوك: علمّت نفسي بنفسي وحلمي التمثيل في مسرح مصر

تعرف على دعاء دخول شهر شعبان 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فيروس «حمادة» الغلبان
عمرو خالد
رمضان يستاهل
ماجد حبته
ضحايا كورونا.. وانحطاط قطر
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
المزيد

الثقافة

غدًا.. «باليه الليلة الكبيرة» و«قهوة سادة» عبر قناة الثقافة على «يوتيوب»

ماجد أبادير: أراجع كتابي الجديد «مالكيش صور عندي» في فترة العزل

الكاتب محمد صالح: «كورونا» قادر على إيقاف النشاط العقلي

بسهرة مع أم كلثوم بتقنية الهولوجرام.. انطلاق مبادرة «خليك في البيت» (فيديو)