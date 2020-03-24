«البترول»: إنتاج 100 طن «مطهر فيروسات» يوميًا

كشف الدكتور محمد عبدالرءوف، رئيس التحالف القومى للبتروكيماويات بمعهد بحوث البترول، عن إنتاج المعهد ٣ أنواع من مطهرات الفيروسات، فى ضوء دوره القومى ومسئوليته الاجتماعية.

وأوضح «عبدالرءوف» أن تلك المنتجات صنعت بأيد مصرية، طبقًا لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية، لاستخدامها فى تطهير المستشفيات الحكومية والمعاهد البحثية والجامعات المصرية من الفيروسات، وعلى رأسها «كورونا المستجد».

وأضاف: «يجرى حاليًا إنتاج ١٠٠ طن مطهرات يوميًا بسعر التكلفة، بتعليمات من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للمساهمة فى تطهير الجامعات والمستشفيات التابعة للوزارة، وذلك كمرحلة أولى تتبعها زيادة الكمية لتغطى عددًا كبيرًا من المنشآت الحكومية والخاصة».

وبَين أن المنتج عبارة عن خلطة كيماوية أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وخرجت بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومعهد بحوث البترول، والوحدة التجريبية للهندسة الوراثية فى المركز القومى للبحوث، وجرى تجهيزه عبر مجموعة عمل من الأساتذة المتخصصين فى الصيدلة والطب والكيمياء الحيوية والتطبيقية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع درجة الجاهزية بالتعاون بين الجهات المعنية فى الدولة كافة، وتفعيل كل عناصر المنظومة البحثية والطبية الخاصة، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب.