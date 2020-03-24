كنائس شبرا الشمالية تدعو الأقباط للمشاركة في الصلاة لأجل العالم غدًا

دعت إيبارشية كنائس شبرا الشمالية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أنجيلوس أسقف الإيبارشية الأقباط إلى المشاركة في الصلاة غدا الأربعاء لأجل العالم ورفع وباء "كورونا" وإنقاذ البشرية.وكان قد دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل المسيحيين، كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.وتضمنت دعوة قداسة البابا أن يصلي الجميع في كل مكان، كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات"، تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية.