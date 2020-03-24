شركات البترول: إلغاء تجمعات العاملين وتطهير المواقع لمواجهة «كورونا»

شكلت النقابة العامة للعاملين فى البترول، برئاسة محمد جبران، غرفة عمليات وإدارة أزمات فى مقر النقابة، للتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات من أجل تشديد إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخاصة بضرورة التصدى للفيروس.

وتضمنت التوجيهات إلغاء كل الاحتفالات والاجتماعات الكبرى فى نطاق الشركات، وكل ما يترتب عليه تجمعات للعاملين فى القطاع، إلى جانب التشديد فى اتباع إجراءات الوقاية فى كل المواقع التابعة، وذلك حتى إشعار آخر.

وبدأ عدد من شركات البترول تعقيم وتطهير المواقع والمعدات ومقار العاملين لتجنب انتشار العدوى، إلى جانب رفع حالة الطوارئ ومراجعة مدى جاهزية جميع المواقع للإبلاغ عن أى حالات يشتبه فى إصابتها بالفيروس، لعزلها بمعرفة المختصين والفرق الطبية المدربة على التعامل مع هذه الحالات.

من بين هذه الشركات «بترومنت» التى رفعت حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا» حفاظًا على صحة العاملين، وتأمين سير العمل فى المواقع التابعة للشركة، وتطهير وتعقيم المعدات والمبانى فى المركز الرئيسى وجميع منشآت الشركة.

وبدأت شركة أنابيب البترول عمليات تطهير وقائية، واتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية، فى ظل تكليفات المهندس عماد عبدالقادر، رئيس مجلس الإدارة، بإتباع كل إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأصدرت شركة «بتروجت» تعليمات صارمة فى كل مواقع العمل لإلزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية، مع إمدادهم بمنشورات ومقاطع توعية للحد من انتشار الفيروس، وبيان طرق تجنب الإصابة، مع التشديد على عدم تبادل السترات والخوذات المستخدمة فى المواقع، والإبلاغ الفورى عن أى حالة يشتبه فى إصابتها.

ووجه المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة «غازتك»، باتخاذ الإدارات المختلفة كل الإجراءات اللازمة لوقاية العاملين بها، مع تكليف الأطقم الطبية بقياس درجات حرارة كل العاملين بمواقع الشركة أو المترددين عليها، قبل السماح بدخولهم إلى كل المقار، لتقليل نسب انتشار العدوى.

كما وجه بالتزام جميع العاملين بارتداء القفازات والكمامات الطبية أثناء مباشرة أعمالهم، والتنبيه على عدم المصافحة بالأيدى أو تبادل القبلات بين العاملين، مع وقف المأموريات بين مواقع العمل والمركز الرئيسى بشكل مؤقت، وتقليل قوة العمل بالإدارات المختلفة، وفقًا للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وكلف بالتوسع فى استخدام البريد الإلكترونى للمراسلات بين إدارات الشركة للحد من تداول الأوراق، فضلًا عن تشديد إجراءات النظافة ومنع دخول أى أطعمة أو مشروبات من خارج الشركة واستخدام أكواب بلاستيكية وورقية بدلًا من الأكواب العادية.

وكلف أيضًا بتوزيع الكمامات والقفازات على العاملين فى محطات التموين، ورش المعدات المختلفة بالمطهرات اللازمة، وتقليل عدد العمالة بمراكز التحويل مؤقتًا، إلى جانب تطبيق كل إجراءات الوقاية المتبعة بالمركز الرئيسى فى كل المقار التابعة، والتواصل المستمر مع أفراد الإدارة الطبية بالشركة للرد على أى استفسارات، لتقديم الدعم اللازم.

وفى شركة «تاون جاس»، راجع المهندس ياسر بهنس، رئيس مجلس الإدارة، تنفيذ العاملين التعليمات الوقائية فى جميع المواقع التابعة، إلى جانب المقر الرئيسى للشركة الذى يضم نحو ٢٥٪ من قوتها العاملة، وشدد على أهمية تقليل أعداد العاملين فى المقار، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك بما لا يخل بسير العمل أو يؤثر على تنفيذ تقديم الخدمات للمواطنين، فى كل مراكز خدمة العملاء والطوارئ وغيرها.

وقال «بهنس» إن الشركة تطبق نظامًا متكاملًا لتخطيط موارد المؤسسة، طبقًا لتوجيهات وزير البترول، خاصة أنها تعمل فى مجال توصيل الغاز للمنازل، عبر تطبيق الأنظمة الحديثة فى الإدارة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والقضاء على الروتين ورفع معدلات الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

وكشف محمود الشابورى، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، عن تشكيل الشركة فريق عمل للتأكد من اتباع كل الإجراءات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير بمقر الشركة والمبانى التابعة لها، واستعانتها بفريق لتعقيم وتطهير المكاتب والسيارات فى مقر الشركة، باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، وكذلك تعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين.

وأضاف «الشابورى»: «يجرى حاليًا توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة للكشف على العاملين والمترددين على الشركة، مع متابعة تنفيذ جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية العاملين، مع تكثيف التوعية بينهم من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة».

