«الأعلى للجامعات»: إلغاء «الميدتيرم» وإضافة درجاته لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

أكد المجلس الأعلى للجامعات إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميدتيرم" وإضافة درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.جاء ذلك بالإشارة إلى القرار الصادر من المجلس بتاريخ 21 مارس الجاري، ووفقا للمادة الخامسة من قراراته، وكذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة اليوم، بشأن مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من 29 مارس الجاري.وذكر المجلس- في بيان- أنه تم التأكيد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد، وأنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.