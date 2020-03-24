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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«وجه البومة».. الأجير معتز مطر يغامر بحياة المصريين من أجل مكاسب سياسية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:28 م
معتز مطر
معتز مطر
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الدور القبيح لـ«وجه البومة» الأجير الإخواني معتز مطر ومحاولاته لاستغلال أزمة كورونا سياسيا.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن فكرة تكبير الناس من المنازل أول ما بدأت، بدأت في طنجة بالمغرب، ليلة الإسراء والمعراج، حيث كبر الناس بالمنازل من الشرفات، ونشر الأجير الإخواني الهارب فيديو عبر صفحته لتكبيرات العيد تصدح في الكويت والجزائر.

واستكمل أن معتز مطر طرح استفتاء بعدها على صفحته على "فيسبوك"، حول التكبير في المنازل، تضمانا مع الأطباء وتحفيزا لهم، وليرفع الله البلاء عن الناس في مصر.

وواصل أن الناس استجابت لدعوة وجه البومة هذا وكبرت في الشرفات وعلى أسطح المنازل، والبعض نزل إلى الشارع في الإسكندرية، وكبروا لرفع البلاء وهم بذلك يساهمون في نشر البلاء لأنهم يخلقون تجمعا يمكن أن ينتقل من خلاله الفيروس.

وتابع، أن معتز مطر بدأ يستغل هذه الحالة، ويحتفي بنزول الناس للشوارع استجابة لدعوته.

وواصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله سميع بصير"، فحالة "الشو" التي ظهر بها الناس في الإسكندرية للتكبير والدعاء مرفوضة.

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