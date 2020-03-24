خبراء: خلافات «أوبك» لن تؤثر على قطاع البترول فى مصر.. والاستثمارات الأجنبية «آمنة»

تسود البلدان المصدرة للنفط على مستوى العالم حالة من التخبط وعدم الاتزان، فى ظل التوترات والانقسامات الأخيرة التى شهدتها منظمة «أوبك»، بقيادة المملكة العربية السعودية، فى مقابل تحالف «أوبك بلس» بقيادة روسيا.وتأتى هذه التوترات بسبب رفض روسيا خفض مزيد من إنتاج النفط، بعد حالة الركود التى يشهدها العالم حاليًا بسبب تفشى فيروس «كورونا المستجد»، وتوقف حركة الملاحة والطيران، وغلق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية، ما أدى إلى تعطل حركة تداول النفط.ودعت السعودية لاجتماع طارئ خلال مارس الجارى مع كبرى البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، وعلى رأسها روسيا التى ترفض تبنى دعوة الرياض لإجراء مزيد من خفض الإنتاج لإحداث عملية توازن فى الأسعار، التى هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ١٨ عامًا.ودفع التعنت الروسى المملكة العربية السعودية إلى رفع إنتاجها إلى نحو ١٢.٣ مليون برميل يوميًا، تزداد إلى ١٣ مليون برميل خلال أبريل المقبل، بجانب تخفيضها أسعار البيع الرسمية لبعض البلدان بمقدار ٦ إلى ٨ دولارات للبرميل من أجل زيادة حصتها فى السوق العالمية.وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى فى «أوبك» إلى السعودية فى زيادة الإمدادات، وأعلنت أبوظبى عن استعدادها لتوريد ٤ ملايين برميل يوميًا فى أبريل المُقبل، ارتفاعًا من ٣ ملايين فى الوقت الحالى، مع تسريع الهدف المستهدف البالغ ٥ ملايين برميل.وتعليقًا على هذه الأزمة، قال الدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن انهيار أسعار النفط بدأ قبل تفشى فيروس «كورونا المستجد»، بسبب عدم التفاهم والتقارب فى وجهات النظر بين كل من روسيا وحلفائها، والسعودية التى تقود «أوبك»، وهو ما زادت حدته بتسبب الفيروس فى توقف حركة التجارة بين الدول، ما أسهم فى انخفاض الأسعار.وأضاف «عطية» لـ«الدستور»: «السبب الرئيسى فى انخفاض سعر برميل النفط ليس علميًا أو فنيًا أو حتى منطقيًا، وإنما نتج عن عوامل أخرى، من أهمها الضغط على السعودية للخروج من منظمة أوبك لتشكيل تحالف نفطى مع الولايات المتحدة يضم أكبر دولتين منتجتين للنفط فى العالم».ورأى أن ذلك «يمهّد الطريق أمام السعوديين لمغادرة منظمة أوبك وتشكيل هذا التحالف، وهو ما سيحدث قريبًا، لأن استمرار زيادة الإنتاج وخفض الأسعار يكلف المملكة الكثير من موازنتها العامة، ويتسبب فى خسارة كبيرة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى هبوط جميع أسهم شركات النفط العالمية».وتابع: «بصورة عامة وبعدما وصل سعر البرميل إلى هذا الحد الذى لا يساعد الشركات الأجنبية على الاستمرار فى التنمية بأى مكان، لا بد للدول المصدرة من وقفة لضبط الإيقاع فى الإنتاج بصورة يحدث فيها توازن بين العرض والطلب، كما كان فى معظم الفترات السابقة، فالحكمة والتوازن فى عملية الإنتاج والأسعار مطلوبان جدًا».وعن التأثير على مصر، قال عميد كلية هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية: «جميع الاحتمالات الواردة بشأن زيادة أو خفض الإنتاج بالنسبة للنفط العالمى لن تؤثر على مصر، بل من الممكن أن تؤثر بالإيجاب عبر خفض أسعار المنتجات البترولية، بقرار من لجنة التسعير المشكلة من مجلس الوزراء، التى تراقب سعر النفط وصرف الدولار على مدار ٣ أشهر، وتصدر قرارها بحسب ما تراه بناء على تحليلات دقيقة».ورأى أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية بهذا القطاع فى مصر، لأن معظم هذه الاستثمارات والعقود والاتفاقيات الأجنبية طويلة الأجل وما زالت فى المهد ومرحلة الاستكشاف.وشدد على ضرورة عمل قطاع البترول المصرى على إدارة تلك الأزمة وكيفية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، من خلال تنمية حقول وزيادة الإنتاج، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، واستغلال الفائض من الغاز الطبيعى وإحلاله محل المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج، فى ظل استيراد مصر جزءًا بسيطًا من احتياجاتها النفطية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى الوقت الحالى. ورأى المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا وتهاوى سعر خام برنت القياسى لمستوى ٢٨ دولارًا للبرميل كانا متوقعين، بسبب الوفرة الكبيرة نتيجة تخلى السعودية وروسيا عن تحديد سقف إنتاج للتسويق العالمى.وأضاف «يوسف»: «الغريب هو تهاوى أسعار البنزين فى السوق الأمريكية بنسبة انخفاض تعدت ٢١٪ فى يوم واحد فقط، بينما المشتقات الأخرى تهاوت بنسب أقل كثيرًا وبلغت فى حدود ٩٪ بالنسبة للسولار مثلًا، الأمر الذى يكشف خطط العالم للجوء لبدائل البنزين، مع العلم أن السوق الأمريكية هى الأعلى استهلاكًا على مستوى العالم».وتابع: «عاود النفط انخفاضه بنسبة أقل فى حدود ٤٪، لكن ارتفع سعر البنزين بنسب طفيفة ٢٪، ومعه زيت التسخين، وانخفض السولار بنسبة ٢٪، وهى أرقام تعنى أن هناك اضطرابًا سوقيًا فى العالم، فدائمًا كانت الذبذبات السعرية للنفط تتوافق مع أسعار المنتجات البترولية، لكن الشكل العام اليوم تغير بشكل كلى».وعن توقعاته لمستقبل الأزمة، قال الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول: «القادم غريب وغير متوقع وخارج عن تكهنات الخبراء ورجال السوق، وعنصر المخاطرة تجاوز حدوده لسوق النفط بوجه عام، كما أن اللعبة أصبحت سياسية من وقت اتفاق أوبك مع روسيا لتخفيض سقف الإنتاج لخلق توازن فى سعر النفط، الذى قابلته الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط والغاز الصخرى».وأوضح أن كل ذلك تم بعيدًا عن القانون القديم «العرض والطلب»، وأصبح القانون الحاكم حاليًا هو «لا توقع»، ليأتى دور كبرى الشركات المالية لتغطى المخاطر أو تحيط تجارة وتكرير وتسويق النفط ومشتقاته عبر فرض رسوم ضخمة تعود بأموال كبيرة على شركات لا تملك النفط فى الأساس.وتابع: «الأسواق العالمية تشهد حالة من الاضطرابات الشديدة حاليًا، أما السوق المحلية فكما هى، حيث توجد شرائح سعرية تختلف من بلد لآخر، فالولايات المتحدة وأوروبا لم تخفضا الأسعار لأنها محملة بضرائب كبيرة، وما زال لتر البنزين يباع فى اليونان مثلًا بـ٣٠ جنيهًا للتر، وهكذا كل دول أوروبا». وفيما يتعلق بالوضع فى مصر، قال «يوسف»: «تم الاتفاق على معادلة سعرية عند الصعود أو الهبوط السعرى، ترتبط عناصرها بالتكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، وفى النهاية أقصى حد للصعود أو الهبوط السعرى لا يزيد على ١٠٪ خلال كل ربع سنوى».