وزير الكهرباء: لا تهاون فى تطبيق الإجراءات الوقائية ضد «كوفيد-١٩»

شدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أنه لا تهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة فى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، معلنًا عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يهمل أو يقصر فى التطبيق.وقال «شاكر» إن وزارة الكهرباء بدأت فى اتخاذ كل التدابير اللازمة، فى إطار التوجيهات لمواجهة «كورونا»، حفاظًا على صحة العاملين فى القطاع وأسرهم، ومنعًا لانتشار المرض.وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية داخل ديوان عام الوزارة وشركات توزيع الكهرباء التسع، منها توفير الكمامات والمواد المطهرة لجميع العاملين الذين يتطلب عملهم الاختلاط بالجمهور، خاصة المحصلين والكشافين.كما قررت الوزارة الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول للمبانى، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكل المبانى التابعة.