دون حضور.. كنيسة قصر الدوبارة تبث اجتماع الصلاة مباشر

بثت كنيسة قصر الدوبارة التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع صلاة مباشر بدون حضور من الأقباط.وتضمن الاجتماع الروحي الذي تم إذاعته اليوم، فقرات تراتيل وصلاة من أجل مصر والعالم، ليرفع عنها وباء كورونا.يأتي ذلك الاجتماع في إطار حرص الكنيسة الإنجيلية على التواصل مع الأقباط بشكل منتظم من خلال بث الصلوات مباشر على صفحات كنائسها، بعد قرار تعليق الصلوات الجماعية والأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.