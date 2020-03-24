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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه باستقبال شكاوى المواطنين عبر «واتس آب»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:26 م
أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
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وجه أشرف عطية محافظ أسوان، إدارة خدمة المواطنين باستقبال الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا عبر تطبيق "واتس آب" أو الشكاوى الواردة لمركز التطوير التكنولوجي، وذلك من خلال عرضها مباشرة على المحافظ والذي يؤشر عليها ثم الرد على صاحب الشكوى أو الطلب في أسرع وقت ممكن.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تلك الإجراءات الوقائية تأتي في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الاختلاط والتعرض للعدوى وبعيدًا عن التجمعات التى تشهدها المحافظة للقاءات المواطنين أسبوعيًا.

وشدد على ضرورة متابعة الشكاوى المرسلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الخط ساخن والرد عليها إلكترونيًا.

ووجه أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالتواصل الجماهيرى المباشر مع هموم واحتياجات المواطن البسيط من خلال "واتس آب" وأيضًا النزول للشارع للتفاعل السريع مع المشاكل اليومية مع تأجيل عقد لقاءات المواطنين ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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