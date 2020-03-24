إصابة رئيس جامعة هارفارد وزوجته بكورونا

كشف رئيس جامعة هارفارد الأمريكية المشهورة عالميا، لورانس باكو، اليوم الثلاثاء، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.وفي تصريح لشبكة CNN، قال باكو، البالغ 68 عاما من عمره: "يوم الأحد، ظهرت علينا أعراض المرض، أي السعال الجاف أولا، ثم الحمى، والقشعريرة والآلام في العضلات. ويوم الإثنين، توجهنا إلى الأطباء وخضعنا للفحوص، وحصلنا للتو على نتائجها، وهي إيجابية".وقد أحالت هارفارد قبل أسبوعين طلابها إلى نظام الدراسة عن بعد بصورة مؤقتة، بسبب تفشي فيروس كورونا.وحسب إحصائيات معهد جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة، حتى الآن، ما يزيد على 46 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما اقترب عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس من 600.