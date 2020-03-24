السيسى وملك الأردن يبحثان تنسيق الجهود فى مواجهة فيروس كورونا

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.وتناول الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.