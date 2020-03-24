طارق لطفى: حصلنا على إجازة من تصوير «القاهرة كابول»

انتهى النجم طارق لطفي من تصوير عدد كبير من مشاهد مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، والذي يشارك في بطولته بجانب النجمين فتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وذلك في العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل.وقال طارق لـ"الدستور"، إنه قد نال إجازة لمدة أسبوعين من العمل بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، وذلك كإجراء احترازي حتى لا ينتشر بين المشاركين في العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل.وأشار إلى أن العمل سيعود بصورة طبيعة عندما تنتهي فترة الإجازة الاحتياطية، وذلك لاستكمال التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني.واضطر صناع مسلسل "القاهرة-كابول"، لإيقاف تصوير مشاهد العمل داخل استديو الأهرام، ويتناول المسلسل 3 قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر في الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.