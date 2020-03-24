«حظر كورونا» يمنح نجلاء بدر إجازة مؤقتة من مسلسلات رمضان

نالت الفنانة نجلاء بدر إجازة لمدة أسبوعين من تصوير مسلسلي "البرنس" و"الفتوة"، المقرر عرضهما خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تفشّي فيروس كورونا.وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، أن نجلاء بدر انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في العملين، ومن المنتظر أن تستكمل تصويرهما بعد انتهاء أسبوعي حظر التجوال التي فرضتهما الدولة لمحاصرة فيروس كورونا، على أن تعاود بعدهما استكمال عملية التصوير استعدادًا للماراثون الرمضاني.«البرنس» تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.