«الباز» للشعب المصري: «اشتري عمرك واقعد في البيت»

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة حتى نمر من أزمة كورونا بسلام.وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن فيروس كورونا وقفت أمامه دول كبيرة بحجم إيطاليا وألمانيا عاجزة، أمام توفير الرعاية لمواطنيها، منوها بأن المنظومة الصحية في مصر قد تجد عوائق كبيرة في حال انتشار الفيروس بشكل أكبر، ولذلك علينا مساعدة الدولة في المرور من تلك الأزمة من خلال الالتزام بالقرارات.وتابع "الباز": "أتمنى من الزملاء في الإعلام والمسئولين محدش يتعامل مع الناس وكأنه مدرس، لأن كلنا في سفينة واحدة ويجب أن نتعامل مع بعض بهدوء، وكل المطلوب من المواطن اقعد في البيت عشان تحافظ على حياتك.. اشتري عمرك وعمر البلد واقعد في البيت".وواصل: "في دول اقتصادها يقدر يعوض بسرعة، وإحنا كمصريين عاوزين نحافظ على ما وصلنا له من إنجازات، بحماية البلد من دخول لمرحلة أصعب".