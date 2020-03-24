240 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، عن تسجيل 240 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.وفى سياق متصل وجه خبراء الصحة العامة الفرنسيون، ملاحظة تحذيرية بشأن استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، لكنهم قالوا: إنه يمكن استخدامه للمرضى ذوي الحالات الخطيرة وفي ظل ظروف صارمة.وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: إن المجلس الأعلى للصحة العامة في البلاد وافق على استخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج المرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفى، إذا وافق الأطباء هناك بشكل جماعي على أنه سيكون مناسبًا.يأتي القرار بعد إعلان فريق طبي في مستشفى بمرسيليا، أنه سيعالج المرضى الذين يعانون من الفيروس المميت بالعقار المضاد للملاريا، إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين.