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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادي: مصر أمامها فرصة جيدة لنشر منتجاتها حول العالم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:53 م
الدكتور محمد حمزة
الدكتور محمد حمزة الحسيني
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مصر تُعيد هيكلة الصناعة والتي تُمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر أمام فرصة وحيدة وجيدة للاستفادة لوضع براند "صنع في مصر"، خصوصًا مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي لمساندة الصناعة المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر قامت بعمل إجراءات دعم للمستثمرين والمواطن المصري، بما أطلقه الرئيس السيسي من حزمة إجراءات اقتصادية، منوهًا بأن المستثمر ينظر لمصر على أنها دولة جاذبة للاستثمار وأن لديها بنية تحتية وحوافز استثمارية وتشريعات جيدة، لافتًا إلى أن المصانع المصرية تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة وهي طاقة لم تكن تعمل بها منذ 3 شهور، خصوصًا وأن السوق المحلي متعطش لا سيما وأن بعد شهر سيدخل علينا شهر رمضان.

وأشار إلى أن المصانع أمامها فرصة فرض المنتج المصري دوليا في الأسواق التي لا تستطيع الصين توفير منتجات بها، خصوصًا بعد تضرر الصين من الداخل، كما أن علينا أن نُعزز المنتج الوطني داخل الأسواق المصرية.

ولفت إلى أن هبوط أسعار النفط منفعة لمصر وليس ضررًا، ولكن هبوط البورصات العالمية مشكلة كبيرة للقطاعات الخاصة، مشيدًا بقرارات الرئيس السيسي لدعم البورصة وهو ما يُعطي رسالة طمأنة للمستثمرين.

ودعا إلى ضرورة بداية النظر إلى قطاع السياحة ومساعدتهم بتوفير المتطلبات وتحمل بعض الأعباء عنهم خصوصًا بعد تضررهم، مع ضرورة مساندة القطاع الغذائي بإعطائهم إعفاءات خصوصًا وأن دخولهم تأثرت، موضحًا أنهم أطلقوا مبادرة "مصريون ضد الكورونا" لتعزيز وعي المصريين وعليهم أن يعلموا أننا أمام أزمة عالمية لأن كورونا وباء وليس هزار، وعلى المواطنين أن يكونوا في صف الدولة وأن صحتهم أهم من أي شئ.

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