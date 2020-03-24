وزيرة الصحة: مؤتمر صحفى يوميًا لإعلان مستجدات «كورونا»

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة ستعقد يوميًا مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، "كوفيد -١٩".وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعلن بشفافية الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا، مثمنة الدور الذي يقوم به الإعلام في مكافحة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة مع الإعلاميين مساء اليوم في مقر وزارة الصحة والسكان.وكانت الدكتورة هالة زايد، اعتذرت عن عدم عقد المؤتمر الصحفي مساء اليوم، لظروف طارئة على أن يتم عقده ظهر الغد الأربعاء.